В России выявили 8 173 новых случая коронавируса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
За последние сутки в России подтвердили 8 173 новых случая коронавируса в 83 регионах. В 1 049 из них болезнь проходила без клинических проявлений, уточнили в Оперштабе.
На Москву пришлось 1 782 случая, на Санкт-Петербург – 701, на Московскую область – 533, на Ростовскую область – 236, на Нижегородскую область – 201, на Самарскую область – 194, на Воронежскую область – 183, на Иркутскую область – 163, на Саратовскую область – 139, на Свердловскую область – 130, на Красноярский край – 118, на Челябинскую область – 117, на Волгоградскую область – 111, на Пермский край – 105, на Республику Башкортостан – 102.
В России зарегистрировано 4 657 883 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ненецком автономном округе и Чукотском автономном округе – 0%, в Республике Тыва – 0,01%, Республике Алтай, Сахалинской области, Еврейской автономной области – 0,02%.
За последние сутки в России подтверждено 338 смертей, за весь период в стране умерли 103 601 человек. За минувшие 24 часа выписаны по выздоровлении 9 611 человек, за весь период – 4 281 776.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что число выявленных в России случаев заражения "британским" штаммом коронавируса возросло до 128. По ее словам, прогноз ситуации с COVID-19 на ближайшие полгода будет зависеть в том числе от завоза мутировавших штаммов.
Вакцинацию от коронавируса могут включить в национальный календарь прививок
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