Песков прокомментировал потенциальное повторение мер Москвы в отношении COVID-19 по РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможное распространение мер, принимаемых в Москве для борьбы с коронавирусом, на другие регионы. Об этом сообщает "Газета.ру".

По словам представителя Кремля, столица сейчас испытывает наибольшую нагрузку и "находится на передовой" по борьбе с COVID-19.

"Сейчас каждый глава региона самостоятельно принимает решение в координации с федеральным центром. Безусловно, опыт Москвы важен для остальных регионов", – заявил Песков.

В целях предотвращения распространения коронавируса в столице и области постепенно вводится пропускной режим. Об этом 10 апреля объявили мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. С 15 апреля данный порядок оформления передвижений станет обязательным.

За сутки на территории России выявлено 2558 новых случаев заражения COVID-19. Коронавирус был выявлен в 62 регионах страны. Зафиксировано 18 летальных исходов, а также отмечено 179 выздоровевших людей.

