Детские психотравмы повышают шансы на "долгий" COVID-19 – исследование

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Американские ученые выяснили, что пережитая в детском возрасте тяжелая психологическая травма в три раза повышает вероятность заболеть "долгим" COVID-19. Об этом сообщает газета "Известия".

По результатам анализа выяснилась, что детские психотравмы заметно повышают шансы на длительное сохранение опасных осложнений после острой стадии коронавируса. Более того, если таких событий было больше одного, то вероятность "долгого" ковида повышается более чем в пять раз. В то же время, сильный стресс, который испытал человек в течение трех лет до момента заражения, не оказывает такого влияния.

Уточняется, что участвовали 338 добровольцев, переболевших коронавирусом. У 60% зафиксировали "долгий ковид" ковид. К детским травмам относили трагические события, произошедшие с участниками до 17 лет.

Проводившие исследование ученые предположили, что такой эффект может быть вызван избыточным количеством провоспалительных цитокинов, выделение которых усиливается при депрессии и посттравматическом расстройстве. Тем самым, пережитый в детстве сильный стресс повышает вероятность развития этих психологических нарушений, так как влияет на развитие мозга и иммунитета.

В свою очередь, доцент кафедры Основ клинического психоанализа Московского института психоанализа Екатерина Мордас пояснила, что при определенных личностных особенностях в состоянии кризиса человек подвергается регрессу и возможна реакция тела на непереносимые для психики человека события и переживания.

Ранее американские ученые выяснили, что у перенесших коронавирус людей в два раза снижается возможность организма усваивать кислород, что объясняет непереносимость физических нагрузок. Также было выявлено, что у переболевших развивается слишком интенсивное дыхание во время физических нагрузок, что не способствует повышению выносливости. Показатели расходования сердечной мышцы также продемонстрировали отклонение более чем в два раза.