Диетолог рассказала о полезных свойствах лецитина

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Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина рассказала Москве 24, что употребление продуктов с содержанием лецитина помогает бороться с уровнем плохого холестерина в крови, улучшает работу мозга, нормализует работу печени и поднимает настроение.

"Лецитин – это жироподобное вещество, которое состоит из фосфолипидов, триглицеридов, жирных кислот, то есть, по своей сути, это жир", – рассказала эксперт в интервью программе "Доктор 24".

По словам специалиста, лецитин подавляет уровень плохого холестерина в крови и нормализует уровень хорошего. Поэтому продукты с содержанием этого вещества можно употреблять для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, например инсульта и инфаркта.

Кроме того, лецитин способствует долгожительству, говорит Чехонина. Полезно это вещество и для профилактики дегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона, добавила диетолог.





Юлия Чехонина врач-диетолог, кандидат медицинских наук В нашем организме из лецитина синтезируется холин – предшественник нейромедиатора ацетилхолина, который необходим для скорости передачи нервных импульсов между нервными клетками, в том числе в головном мозге. От этого зависит скорость реакции, быстрота мышления и активность клеток головного мозга.

Полезен лецитин и для печени, продолжает врач. "Сейчас у многих, даже молодых людей развивается жировой гепатоз. Когда в печени накапливается избыточное количество жира. И очень часто виной этому современное питание. Мы же привыкли увлекаться фастфудом, выпечкой. И в итоге имеем жировой гепатоз. Для того чтобы ликвидировать эти последствия и нормализовать работу печени, нам нужен лецитин", – объясняет Чехонина.

Лецитин содержится в курином мясе, говяжьей печени и морской рыбе жирных и нежирных сортов, уточнила диетолог. "Рыба жирных сортов как деликатес может использоваться, например, для бутерброда в небольшом количестве. А нежирных – как основное, белковое блюдо. Можно взять горбушу, она достаточно вкусна", – подчеркнула эксперт.

Поскольку лецитин помогает синтезировать нейромедиаторы, которые отвечают за хорошее настроение, чтобы зарядиться позитивом на весь день, на завтрак можно есть яичницу, говорит диетолог. В яйцах, по ее словам, содержится лецитин и холестерин. Но тем, у кого повышен уровень холестерина, употребление яичных желтков лучше ограничить, предупреждает диетолог. Пытаться заменить куриные яйца перепелиными не стоит. В них содержится еще больше холестерина, подчеркнула специалист.

Лецитин находится и в продуктах неживотного происхождения, говорит Чехонина. "По большей части это бобовые, соя или горох. Свежезамороженный горох, конечно, требует меньше времени для приготовления, для теплового воздействия, и таким образом в нем сохраняются полезные вещества и ряд витаминов. Но если мы говорим о лецитине, он не будет разрушаться под действием тепловой обработки", – говорит врач.





Юлия Чехонина врач-диетолог, кандидат медицинских наук Группа американских ученых пришла к выводу, что, если есть бобовую смесь регулярно, это снижает риск развития рака молочной железы. Отчасти – за счет лецитина в бобовых, а отчасти – за счет содержания пищевых волокон, которые есть в бобовых и других злаках.

Ранее россиянам рассказали, какие продукты способствуют резкому старению организма. Речь идет о присутствии в рационе жареного, мучного и быстрых углеводов. Употребление таких продуктов способствует накоплению лишних калорий, которые впоследствии откладываются в виде жира. Это, в свою очередь, ухудшает здоровье и ведет к тому, что изнашивание тканей происходит быстрее.

