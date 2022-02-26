Диетолог рассказала о полезных свойствах лецитина

Фото: depositphotos/nikolasvn
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина рассказала Москве 24, что употребление продуктов с содержанием лецитина помогает бороться с уровнем плохого холестерина в крови, улучшает работу мозга, нормализует работу печени и поднимает настроение.
"Лецитин – это жироподобное вещество, которое состоит из фосфолипидов, триглицеридов, жирных кислот, то есть, по своей сути, это жир", – рассказала эксперт в интервью программе "Доктор 24".
По словам специалиста, лецитин подавляет уровень плохого холестерина в крови и нормализует уровень хорошего. Поэтому продукты с содержанием этого вещества можно употреблять для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, например инсульта и инфаркта.
Кроме того, лецитин способствует долгожительству, говорит Чехонина. Полезно это вещество и для профилактики дегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона, добавила диетолог.
Полезен лецитин и для печени, продолжает врач. "Сейчас у многих, даже молодых людей развивается жировой гепатоз. Когда в печени накапливается избыточное количество жира. И очень часто виной этому современное питание. Мы же привыкли увлекаться фастфудом, выпечкой. И в итоге имеем жировой гепатоз. Для того чтобы ликвидировать эти последствия и нормализовать работу печени, нам нужен лецитин", – объясняет Чехонина.
Лецитин содержится в курином мясе, говяжьей печени и морской рыбе жирных и нежирных сортов, уточнила диетолог. "Рыба жирных сортов как деликатес может использоваться, например, для бутерброда в небольшом количестве. А нежирных – как основное, белковое блюдо. Можно взять горбушу, она достаточно вкусна", – подчеркнула эксперт.
Поскольку лецитин помогает синтезировать нейромедиаторы, которые отвечают за хорошее настроение, чтобы зарядиться позитивом на весь день, на завтрак можно есть яичницу, говорит диетолог. В яйцах, по ее словам, содержится лецитин и холестерин. Но тем, у кого повышен уровень холестерина, употребление яичных желтков лучше ограничить, предупреждает диетолог. Пытаться заменить куриные яйца перепелиными не стоит. В них содержится еще больше холестерина, подчеркнула специалист.
Лецитин находится и в продуктах неживотного происхождения, говорит Чехонина. "По большей части это бобовые, соя или горох. Свежезамороженный горох, конечно, требует меньше времени для приготовления, для теплового воздействия, и таким образом в нем сохраняются полезные вещества и ряд витаминов. Но если мы говорим о лецитине, он не будет разрушаться под действием тепловой обработки", – говорит врач.
Ранее россиянам рассказали, какие продукты способствуют резкому старению организма. Речь идет о присутствии в рационе жареного, мучного и быстрых углеводов. Употребление таких продуктов способствует накоплению лишних калорий, которые впоследствии откладываются в виде жира. Это, в свою очередь, ухудшает здоровье и ведет к тому, что изнашивание тканей происходит быстрее.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: