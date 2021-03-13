Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

07:55

Москвичам пообещали снег и около нуля градусов в субботу

общество погода

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Снег, местами метель, гололедица и около нуля градусов ожидаются в Москве в субботу.

Как говорится на сайте Гидрометцентра, в ночь на воскресенье температура может опуститься до минус 2 градусов.

Будет дуть южный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 744 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться от минус 4 до плюс 1 градуса.

В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус 5 градусов.

В связи с погодными условиями автомобилистам рекомендовали соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее рассказал, что на следующей неделе погода в регионе будет спокойной и мягкой.

Снегопады и сильный ветер изводят жителей России

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать