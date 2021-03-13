Москвичам пообещали снег и около нуля градусов в субботу

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Снег, местами метель, гололедица и около нуля градусов ожидаются в Москве в субботу.

Как говорится на сайте Гидрометцентра, в ночь на воскресенье температура может опуститься до минус 2 градусов.

Будет дуть южный ветер с порывами до 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит около 744 миллиметров ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться от минус 4 до плюс 1 градуса.

В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус 5 градусов.

В связи с погодными условиями автомобилистам рекомендовали соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее рассказал, что на следующей неделе погода в регионе будет спокойной и мягкой.