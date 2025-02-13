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13 февраля, 18:53

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Врач Чернышова назвала главные признаки проблем с щитовидной железой

Врач назвала главные признаки проблем с щитовидной железой

Фото: 123RF/romanzaiets

Слабость или повышенная активность, перепады настроения, резкий набор или снижение веса, а также зябкость могут указывать на проблемы с щитовидной железой. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, от работы органа во многом зависит самочувствие, работоспособность и вес человека.

При снижении функции щитовидной железы, гипотиреозе, человек все время жалуется на хроническую усталость: он проснулся и уже устал, все время хочется сидеть и лежать. При этом вес набирается просто из ниоткуда, несмотря на неизменное питание. Также может быть все время холодно, зябко.
Надежда Чернышова
врач-терапевт

При гиперфункции щитовидной железы человек, наоборот, становится излишне активным.

"Хочется все время двигаться, что-то делать, часто не совсем продуктивно. Много тревожности и суетливости. Появляются перепады настроения, снижается вес при том же питании. Также при гипертиреозе может наблюдаться увеличение щитовидной железы и пучеглазие", – указала специалист.

Еще одно заболевание – подострый тиреоидит. Он сопровождается слабостью, болью в области шеи и повышением температуры, отметила терапевт.

При подобных симптомах эксперт посоветовала немедленно обратиться к врачу.

Ранее россиянам рассказали, о каких проблемах со здоровьем говорят постоянно мерзнущие ноги. Такой симптом может встречаться при воспалении внутренних оболочек артерий, атеросклерозе, проблемах с щитовидной железой и диабете.

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