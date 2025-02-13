Врач Чернышова назвала главные признаки проблем с щитовидной железой

13 февраля, 18:53Общество
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Слабость или повышенная активность, перепады настроения, резкий набор или снижение веса, а также зябкость могут указывать на проблемы с щитовидной железой. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
По ее словам, от работы органа во многом зависит самочувствие, работоспособность и вес человека.
При гиперфункции щитовидной железы человек, наоборот, становится излишне активным.
"Хочется все время двигаться, что-то делать, часто не совсем продуктивно. Много тревожности и суетливости. Появляются перепады настроения, снижается вес при том же питании. Также при гипертиреозе может наблюдаться увеличение щитовидной железы и пучеглазие", – указала специалист.
Еще одно заболевание – подострый тиреоидит. Он сопровождается слабостью, болью в области шеи и повышением температуры, отметила терапевт.
При подобных симптомах эксперт посоветовала немедленно обратиться к врачу.
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