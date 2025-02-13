Врач Чернышова назвала главные признаки проблем с щитовидной железой

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Слабость или повышенная активность, перепады настроения, резкий набор или снижение веса, а также зябкость могут указывать на проблемы с щитовидной железой. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, от работы органа во многом зависит самочувствие, работоспособность и вес человека.



Надежда Чернышова врач-терапевт При снижении функции щитовидной железы, гипотиреозе, человек все время жалуется на хроническую усталость: он проснулся и уже устал, все время хочется сидеть и лежать. При этом вес набирается просто из ниоткуда, несмотря на неизменное питание. Также может быть все время холодно, зябко.

При гиперфункции щитовидной железы человек, наоборот, становится излишне активным.

"Хочется все время двигаться, что-то делать, часто не совсем продуктивно. Много тревожности и суетливости. Появляются перепады настроения, снижается вес при том же питании. Также при гипертиреозе может наблюдаться увеличение щитовидной железы и пучеглазие", – указала специалист.

Еще одно заболевание – подострый тиреоидит. Он сопровождается слабостью, болью в области шеи и повышением температуры, отметила терапевт.

При подобных симптомах эксперт посоветовала немедленно обратиться к врачу.

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