Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 февраля, 22:16

Общество

Пинетки стали выдавать в больнице Благовещенска в рамках акции по отказу женщин от абортов

Фото: 123RF/aksenovko

Акция "Детки в пинетках", направленная на отказ женщин от абортов, стартовала в городской больнице Благовещенска. Об этом медучреждение сообщило в своем телеграм-канале.

Врачи женских консультаций и представители движения "За жизнь" заявили, что пинетки – первая обувь каждого новорожденного и символ младенчества. Такой сувенир позволит будущей маме осознать, что ее ребенок уже живет, добавили они.

Отмечается, что вязаные башмачки для грудных детей выдают психологи в конце консультации по поводу отказа от аборта.

В больнице указали, что чаще всего женщины, желающие прервать беременность, больше испытывают страх перед трудностями, а не уверенность. Руководство медучреждения также пригласило жителей передать больнице пряжу для вязания пинеток в качестве поддержки проводимой акции.

Ранее первый зампред комитета ГД по охране здоровья Федот Тумусов поддержал предложение о выдаче врачам, которые убедили женщин отказаться от аборта, поощрения. Он назвал эту инициативу хорошей мерой и считает, что это будет стимулировать медработников проводить подобную работу.

В столичных клиниках могут поменяться правила прерывания беременности

Читайте также

обществорегионы
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика