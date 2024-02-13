Героиня мема "А я думала, сова" скончалась в больнице Казани

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Героиня мема "А я думала, сова", жительница Казани Суфия Хайдаровна умерла в городской больнице от рака печени. Изначально об этом сообщил один из местных телеграм-каналов, а позже информацию подтвердил автор ролика и режиссер Байбулат Батуллин в комментарии телеканалу НТР 24.

По его словам, после знакомства с Суфией он постоянно с ней связывался. Однако в последние недели ее телефон был недоступен, о смерти пенсионерки ему рассказала ее дочь.

Знаменитый мем появился во время съемок проморолика для документального фильма "Сокровища озера Бакан". Тогда Суфия подошла к режиссеру, приняв его камеру за сову. Отрывок видео попал в интернет и стал вирусным.

Отмечается, что Батуллин снова встретил пенсионерку в 2021 году и снял с ней еще несколько видео, которые опубликовал в своих соцсетях. В прошлом году он привлек Суфию к съемке эпизодической роли в фильме "Бери да помни".

Ранее сообщалось, что герой мема "Дед Бом-Бом", житель Тулы Михаил Мартынов скончался в октябре 2018 года в возрасте 73 лет. Причиной смерти стало общее ухудшение здоровья из-за преклонного возраста.