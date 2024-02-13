Стало известно, сколько россияне потратят на 23 февраля в 2024 году

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Больше половины опрошенных россиян (52%) потратят до трех тысяч рублей на подарки ко Дню защитника Отечества в этом году. Об этом свидетельствуют данные опроса одного из сервисов, сообщает "Газета.ру".

Кроме того, 40% респондентов готовы потратить на презенты от трех до пяти тысяч рублей, еще 8% – от пяти тысяч и выше.

Согласно полученным данным, большинство опрошенных граждан (61%) не намерены увеличивать в этом году траты к 23 февраля по сравнению с 2023 годом. Потратят больше 20% респондентов, еще 13% хотели бы сократить расходы. Остальные 6% затруднились с ответом, указано в материале.

Отмечается, что праздничные выходные 41% опрошенных хотят провести в домашней обстановке, 19% будут работать, 18% планируют отдохнуть за городом. Также 16% останутся в городе для проведения активного досуга, 6% поедут в путешествие в другой город или страну.

Также среди тех, кто хочет остаться дома, каждый пятый рассчитывает отсыпаться, 28% используют выходные дни для выполнения бытовых дел, а 37% посвятят время любимым занятиям. Остальные 14% еще не знают, чем займутся, говорится в публикации.

По словам гендиректора сервиса, доля тех, кто хочет сэкономить на проведении праздничных дней, незначительна. В преддверии 23 февраля и 8 Марта традиционно проводятся массовые акции и скидки, покупателям предлагаются приуроченные к праздничным датам промокоды, бонусы, повышенные кешбэки, рассказал он и добавил, что это позволяет без ущерба качеству подарков и досуга уложиться в те же суммы, что и в 2023 году, несмотря на выросшие цены.

"При этом каждый пятый по своей инициативе планирует потратить даже больше, чем в прошлом году", – отметил гендиректор сервиса.

Опрос проводился с 2 по 9 февраля текущего года. В нем поучаствовали 1,5 тысячи совершеннолетних граждан РФ.

Ранее психолог Павел Раков рекомендовал не дарить на День защитника Отечества пену для бритья, гели для душа и дезодоранты. Он считает, что подобные подарки содержат неприятные намеки. Также эксперт не советовал покупать ежедневники.

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