Более 170 площадок пригласили москвичей на экскурсии в честь Всемирного дня гида

Фото: пресс-служба Мостуризма

Москвичи и гости столицы с 17 по 19 февраля смогут посетить более 400 бесплатных экскурсий, которые организуют в честь Всемирного дня гида. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

"В программу вошли экскурсии более чем по 170 знаковым местам столицы – театрам, библиотекам, музеям и другим учреждениям. Впервые к акции присоединились 14 новых площадок. В их числе – Киностудия имени Горького, театр "Геликон-опера" и Московский планетарий", – отметила она.

Театр имени А. С. Пушкина приглашает москвичей на спектакль-променад по Тверскому району. В Государственном музее спорта всем желающим расскажут о выдающихся спортсменах СССР и Российской Федерации. Сотрудники "Геликон-оперы" проведут гостей за кулисы и познакомят с легендами старинной дома на Большой Никитской улице.

По случаю Дня гида в Москве также организуют экскурсии по парку "Фили", Замоскворечью, Таганке, Хамовникам и другим местам.

Ознакомиться с полным списком запланированных экскурсий можно в туристическом сервисе Russpass.

Ранее стало известно, что в 2023 году пользователи чаще стали интересоваться порталом "Узнай Москву". Благодаря ему можно узнать информацию о знаковых объектах города, а также получить готовый маршрут для прогулки по городу. В 2023 году проект отметил десятилетний юбилей.



В Москве пройдет 400 бесплатных экскурсий по случаю Всемирного дня гида