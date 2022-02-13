Москвичам пообещали апрельскую погоду на следующей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На следующей неделе суточные колебания температуры воздуха возрастут. Самым солнечным днем окажется вторник, 15 февраля, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Во вторник, самый погожий день, до +2...+4 градусов, что близко к рекорду этого дня, который держится с 1952 года (+3,8). В среду из-за натекания туч посвежеет до 0. Такие показатели термометров соответствуют климату второй половины марта", – рассказал Тишковец.
По словам синоптика, в ночь на понедельник, 14 февраля, в столице будет подмораживать до -1...-6, а днем столбики термометров окажутся в диапазоне 0...+2 градуса. При этом в четверг, 17 февраля, с приходом североатлантического циклона начнется снег, а температура поднимется до +3...+5 градусов.
"В пятницу интенсивные смешанные осадки, но с преобладанием жидкой фазы, продолжатся, в течение суток не ниже +3...+5 градусов, а это среднесуточные климатические значения периода 2–7 апреля", – отметил Тишковец.
Синоптик добавил, что за двое суток в Москве может выпасть 7–12 миллиметров осадков, что составляет треть месячной нормы. При этом в выходные высота снежного покрова понизится с 39 до 35 сантиметров, что на 4 сантиметра ниже положенного. Также Тишковец предупредил, что порывы ветра могут достигать штормовых значений – 13–18 метров в секунду.
Ранее Евгений Тишковец предупредил, что в ночь на пятницу, 18 февраля, атмосферное давление в Москве понизится до 724 миллиметров ртутного столба. По его словам, давление будет на 20 единиц ниже нормы. Это может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.
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