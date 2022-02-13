В России госпитализировали 12 653 человека с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
В России госпитализировали 12 653 человека с COVID-19. Это на 31,9% меньше, чем днем ранее, сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Число госпитализаций увеличилось в 10 субъектах РФ. Снижение произошло в 73 регионах, в двух ситуация осталась без изменений. За сутки выздоровели 101 568 человек, скончались 706 человек.
За последние сутки в России выявили 197 949 новых случаев COVID-19. В Санкт-Петербурге подтвердили 20 136 случаев, в Москве – 12 496, в Московской области – 7 349, в Красноярском крае – 6 317, Пермском крае – 5 553, в Воронежской области – 5 468, в Новосибирской области – 5 349.
Всего в стране с начала пандемии было выявлено 14 133 509 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 340 248 смерти, выздоровели 11 235 859 человек.
Ранее сообщалось, что кабмин РФ выделил более 400 млн рублей на изучение генома "Омикрон"-штамма коронавируса. Деньги потратят на закупку оборудования, ферментов и расходных материалов для проведения качественного определения цепочек рибонуклеиновых кислот вируса.
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