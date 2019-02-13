Вопрос о дисквалификации Друзя из "Что? Где? Когда?" пока не стоит

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Вопрос о дисквалификации Александра Друзя из игры "Что? Где? Когда?" пока не стоит. Возможно, какие-то меры будут приняты по итогам внутреннего разбирательства. Об этом заявили в пресс-службе телекомпании "Игра ТВ".

"Сегодня вопрос о дисквалификации не стоит, потому что еще история, я так понимаю, не закончена. Вот когда окончательно, может быть, в этой истории разберемся, очевидно, наверное, какие-то меры, возможно, и будут", – сказал представитель телекомпании, передает РИА Новости.

12 февраля Илья Бер обвинил Александра Друзя в попытке подкупа. Знаток якобы предложил ему долю от выигрыша в обмен на вопросы, которые прозвучат в программе "Кто хочет стать миллионером?".

В свою очередь, Друзь заявил, что за организацией аферы стоит именно редактор шоу. По его словам, он был удивлен наглостью Бера, и решил посмотреть, "насколько далеко может пойти этот человек".

Гендиректор Первого канала Константин Эрнст не исключил, что за историей с попыткой подкупа редактора программы "Кто хочет стать миллионером?" Ильи Бера знатоком "Что? Где? Когда?" Александром Друзем стоит личный конфликт.

При этом он подчеркнул, что личный конфликт "не должен компрометировать любимую многими и не завязанную в скандалах программу".