Гости павильона МЦД отправят открытки ко Дню всех влюбленных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жителям столицы и туристам, которые с 13 по 17 февраля, посетят демонстрационный павильон Московских центральных диаметров, предложат отправить открытку со своей фотографией ко Дню всех влюбленных. Послание бесплатно доставят адресатам в любой точке планеты, передает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный Дептранс.

Чтобы поучаствовать в акции, нужно заглянуть в фотокомнату, а затем распечатать снимок в виде открытки. Проект реализуется совместно с "Почтой России".

Помимо этого, парам, которые хотят проверить свои чувства, предложат ответить на вопросы машиниста-купидона. Те, кто умудрится угадать больше фактов о второй половинке, получит билеты проекта "Экскурсии в метро" на двоих.

"А те, кто только ищет свою половинку, смогут принять участие в акции "20 шагов до встречи" или оставить свою фотографию на доске знакомств", – добавили в пресс-службе ведомства.

По случаю Дня святого Валентина павильон МЦД украсят свечами, а вечером четверга для гостей павильона выступит кавер-группа Fancy Jazzers.

Проект МЦД подразумевает запуск пяти линий. Первые два диаметра запустят уже в конце текущего года. Ранее стало известно, что на платформе Окружная Савеловского направления МЖД построят дополнительный путепровод для МЦД-1.

