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12 февраля, 20:55

Московское метро ко Дню влюбленных организует быстрые свидания

общество транспорт праздники

12 февраля, 20:55

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Вечеринка в формате Speed Dating пройдет на одной из станций Кольцевой линии Московского метрополитена 14 февраля. Также в этот день в метро будут звучать песни о любви.

"Мы подготовили к 14 февраля для наших пассажиров сразу несколько сюрпризов. Решили организовать встречу в формате Speed Dating. Для того, чтобы стать участником, необходимо заполнить анкету по адресу www.mosmetro.ru/14", – сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного метро.

Количество мест для участия в Speed Dating ограничено. Регистрация будет длиться до 13 февраля включительно. Участников на станции встретят роботы Троша и Метроша.

Еще 14 февраля в метро выступят профессиональные музыканты – Polyna, "Вокальная группа Viva" и Наzима, а также участники "Музыки в метро".

Ранее флористы посоветовали, какие цветы лучше дарить девушкам на 14 февраля. Они отметили, что ко Дню всех влюбленных лучше подойдут букеты в коралловой цветовой гамме. Это цветовой тренд 2019 года – коралловый и вся градация кораллово-арбузного цвета. Сейчас все производители цветов на этом сконцентрированы, сообщила Национальная гильдия флористов.

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общество транспорт праздники

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