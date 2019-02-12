День святого Валентина: небанальные сценарии

Концерт Мацуева, поход на выставку в образе Фриды и Диего, показательное кормление слонов и вечеринка знакомств в Парке Горького – рассказываем, где можно провести День всех влюбленных.

На концерте

Денис Мацуев

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Большой концерт с участием одного из самых известных и темпераментных пианистов мира. Мацуев сыграет Бетховена и Рахманинова, Шопена и Прокофьева. Рекомендуется коктейльный дресс-код.

Барвиха Luxury Village

8-й километр Рублево-Успенского шоссе, Барвиха

20:00

Билеты – от 10 000 рублей

Shoo

Для любителей другой музыки – специальная программа "Скажи тихо о любви" от Shoo, одной из самых ярких отечественных соул-команд 2010-х. Обещают приятные сюрпризы, например, симпатичные почтальоны на велосипедах будут доставлять валентинки всем влюбленным.

"Главклуб Green Concert"

Орджоникидзе, 11

20:00

Билеты – от 500 рублей

На выставке

"Viva la Vida. Фрида Кало и Диего Ривера"

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Один из самых нетривиальных способов отметить праздник – на выставке "Viva la Vida. Фрида Кало и Диего Ривера" в образе знаменитой мексиканской пары. Тем, кто придет в полноценных костюмах, не придется платить за билеты, кроме того, можно сделать предложение руки и сердца прямо на фоне работ художницы (не зря же она выходила замуж за Риверу дважды). В течение дня на выставке визажисты будут делать яркий макияж Фриды всем желающим совершенно бесплатно.

Манеж

Манежная площадь, 1

До 12 марта

Билеты – от 500 рублей

﻿В кино

"Артист"

Кадр из фильма "Артист". Режиссер – Мишель Хазанавичус; Продюсеры – Тома Лангманн, Ника Априашвили, Жереми Бюрдек Кадр из фильма "Артист". Режиссер – Мишель Хазанавичус; Продюсеры – Тома Лангманн, Ника Априашвили, Жереми Бюрдек

Если вы никогда не видели на большом экране один из самых обсуждаемых фильмов десятилетия (о немом кинематографе и магической силе любви), можно исправить это упущение в одном из самых известных и атмосферных кинотеатров города. Спецпоказ "Артиста" приурочен к Дню святого Валентина.

"Иллюзион"

Котельническая набережная, 1/15

19:30

Билеты – 500 рублей

"Честный человек"

Кадр из фильма "Честный человек". Режиссер – Луи Гаррель; Продюсеры – Паскаль Кочето, Грегуар Сорлат, Мартин Кассинелли

Если же хочется чего-то более свежего, обратите внимание на "Честного человека" – одновременно грустное и смешное французское кино о смятении чувств с Луи Гаррелем, Летицией Кастой и Лили-Роуз Депп (эта картина принесла дочери Джонни Деппа и Ванессы Паради номинацию на "Сезар" в категории "Самая многообещающая актриса"). Фильм выходит в российский прокат как раз 14 февраля.

В зоопарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Впервые за эту зиму гости зоопарка смогут стать свидетелями показательных кормлений животных, посвященных празднику. Азиатских слонов угостят печеньем в форме сердечек, полярных медведей – фруктовым льдом, а обезьян – клубникой. Вкусности для животных сотрудники зоопарка будут раздавать с 9:30 до 15:00. Кстати, пары, которые поженились 14 февраля, смогут попасть сюда бесплатно, показав на кассе свидетельство о регистрации или штамп в паспорте.

Московский зоопарк

Большая Грузинская, 1

с 9:30

Билеты – 500 рублей

На катке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Для тех, кто в активном поиске, 14 февраля в Парке Горького пройдет квест #можнопознакомиться. У центрального входа рядом с кассами, будут раздавать стикеры со словами: "романтика", "нежность", "чувства", "влюбленность". Девушки получат первую часть слова, молодые люди – вторую. Задача – найти на катке недостающую половинку слова и познакомиться с ее обладателем. Возможно, вам повезет. За музыкальное сопровождение будет отвечать неофолк-дуэт ANRAY (начало выступления – в 20:00 в "Медиарубке").

Парк Горького

Крымский Вал, 10

с 18:00 до 23:00

Билеты – 500 рублей (стоимость входа на каток)

В театре

"Вместо третьего свидания"

Экспериментальный театр-лаборатория "Велосипед", основанный недавними выпускниками ВГИКа, представляет спектакль-диалог "Вместо третьего свидания". Пьеса написана в рамках лаборатории и основана на реальных историях: четыре любовных сюжета и четыре времени года наполнены музыкой и стихами.

"Рабочий и колхозница"

Проспект Мира, 123б,

20:00

Бесплатно

"Самая легкая лодка в мире"

А если вы считаете, что о любви нельзя забывать ни на одно мгновенье, что любить нужно не только людей, но и все мелочи жизни – землю, деревья и даже букашек, посмотрите "Самую легкую лодку в мире" на сцене РАМТа. Спектакль придумали барды Юрий Коваль, Юлий Ким и Сергей Никитин, так что в "Лодке" все поют, играют на гитарах и радуются жизни.

РАМТ

Театральная площадь, 2

19:30

Билеты – от 2000 рублей

На экскурсии в музее

"Не все как у людей"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Увлекательная музейная экскурсия посвящена любовным делам братьев наших меньших. У животных все не как у людей, и многое гораздо сложнее и интереснее. Что дарит паук своей избраннице, чтобы та не откусила ему голову, как может любовное свидание длиться восемь часов, наконец, почему некоторые соловьи не умолкают все лето? Научный сотрудник биологического музея готов к любым вопросам на деликатную тему.

Биологический музей имени Тимирязева

Малая Грузинская, 15

19:00

Билеты – от 150 рублей

В ресторане с красивым видом на город

White Rabbit

Классика романтических свиданий – ужин с панорамным видом на огни ночного города. Здесь он по-настоящему роскошен, как и авторское меню, построенное на сезонных продуктах и оригинальных рецептах. В конце концов, не зря же "кролик" давно обосновался в международном рейтинге The World's 50 Best Restaurants, а по итогам 2018 года занял там 15-е место.



Смоленская площадь, 3

Sky Lounge

Ресторан на 22-м этаже здания Академии наук с одним из лучших городских видов – Воробьевы горы и Нескучный сад, высотка МГУ и Храм Христа Спасителя. Кухня разнообразная – с итальянским налетом, "фирменными котлетами" из камчатского краба и креветок и отдельным японским разделом. При бронировании не забудьте попросить столик у окна.

Ленинский проспект, 32а

Buono

Снова грандиозный вид (с 29 этажа гостиницы "Украина") и классическая итальянская кухня – беспроигрышный вариант для особого вечера. Обязательно стоит попробовать что-то из хитов местного шефа, например, тальятелле с трюфелем (паста подается в головке пармезана) или ризотто с морским ежом. Десерты тоже заслуживают внимания, особенно сорбеты и домашнее мороженое.

Кутузовский проспект, 2/1