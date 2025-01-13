Москвичей пригласили отметить старый Новый год в парке "Ходынское поле"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Молодежное сообщество "STOлица" 14 января проведет праздничное мероприятие в парке "Ходынское поле" в рамках проекта "Зима в Москве". Оно будет посвящено старому Новому году, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

С 12:00 до 13:00 состоится программа с песнями и плясками. Также гости смогут выпить горячий чай из самовара и поесть бублики и баранки.

В конце праздника пройдет масштабный хоровод вокруг елки. Он начнется в 13:00 и объединит порядка 1,5 тысячи москвичей и туристов. Поучаствовать в мероприятии могут все желающие, предварительная регистрация не нужна.

В новогодние каникулы мероприятия "Зимы в Москве" посетили 8,8 миллиона человек, рассказал ранее Сергей Собянин. Всего во время праздников на городских площадках прошло 8,5 тысячи мероприятий для гостей всех возрастов.

Москвичи и гости столицы оценили события "Зимы в Москве" в 4,9 балла из пяти. Также 87% опрошенных указали, что нынешний сезон стал более увлекательным, чем прошлогодний.