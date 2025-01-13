Партнером проекта "Зима в Москве" стала крупная российская IT-компания

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

В январе к "Зиме в Москве" присоединились "Яндекс Карты", благодаря чему в приложении горожанам теперь доступна подборка главных площадок проекта и участников спецпроекта для предпринимателей "Заходи на огонек!", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Москвичи могут построить маршрут и изучить расписание зимних событий, оценить самые запоминающиеся празднично оформленные фасады кафе, ресторанов и магазинов, написав отзыв. Для этого пользователям необходимо кликнуть на баннер "Зима в Москве" в сервисе.

Все оценки будут учитываться в рамках столичного конкурса праздничного оформления фасадов и витрин, итоги которого будут определены конкурсной комиссией до конца февраля. Кроме того, выбрать лучшее оформление фасадов и витрин также можно в проекте "Активный гражданин" и сервисе Russpass.

Помимо этого, пользователям предлагается узнать о самых других фестивалях, больших катках и лыжных маршрутах столицы на специальном лендинге. Там же, ко всему прочему, опубликованы подборки самых интересных мест зимней Москвы.

Кроме "Яндекс Карт", к поддержке проекта присоединились и другие сервисы экосистемы, так как участие крупной российской компании в продвижении помогает сделать городские мероприятия доступнее для жителей и гостей столицы, а также привлечь к ним еще больше участников.

Жители и гости столицы уже успели оценить события проекта "Зима в Москве" в 4,9 балла из 5, следует из данных уличного опроса. В анализе участвовали 750 человек старше 18 лет, которые посещали мероприятия проекта. Из них 87% отметили, что нынешний сезон стал более увлекательным, чем прошлогодний.

Например, в этот раз 62% респондентов смогли посетить катки, горки и лыжные трассы. Еще 48% участвовали в тематических фестивалях, мастер-классах, а также онлайн- и офлайн-квестах.