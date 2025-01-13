Россияне заявили, что в детстве чаще всего мечтали стать врачами и учителями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В детстве россияне чаще всего хотели стать врачами (15%) и учителями (14%), сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование.

На третьем месте по популярности оказалась творческая специальность – актерское мастерство (10%). Также россияне мечтали стать космонавтами (8%), пилотами, летчиками и стюардессами (7%) и полицейскими (7%).

Помимо этого, в список вошли ученые (7%), художники (7%), изобретатели (5%) и спасатели (5%). Среди других вариантов участники исследования назвали такие профессии, как юрист, модель, спортсмен и инженер.

Отмечается, что почти каждому десятому россиянину удалось воплотить свою детскую мечту в реальность (7%). При этом 16% работают в близкой сфере к профессии мечты.

Ранее сообщалось, что более половины россиян хотели бы стать профессиональными музыкантами. При этом 77% опрошенных считают, что в перспективе 3–5 лет профессия музыканта сохранится, а сами исполнители будут популярны всегда.

Треть респондентов (30%) предполагают, что ежемесячный доход профессиональных артистов составляет от 70 до 120 тысяч рублей. Еще 26% ориентируются на сумму выше 150 000 рублей.