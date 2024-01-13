Шойгу исполнил мечту 15-летней девочки и познакомил ее с пилотажной группой

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках "Елки желаний" исполнил мечту 15-летней Саши из Москвы, которая хотела познакомиться с пилотажной группой, сообщается в телеграм-канале телеканала "Звезда".

Девочка вместе со своим юнармейским отрядом побывала на подмосковном аэродроме Кубинка в день проведения первой летной смены в 2024 году.

Саша познакомилась с летчиками пилотажных групп "Русские Витязи" и "Стрижи". Также ей удалось посидеть в кабине истребителей и получить в подарок летный комбинезон и защитный шлем с автографами летчиков.

Вместе с членами экипажей девочка пообщалась с Шойгу по видеосвязи.

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Мальчик живет с семьей в Костроме и увлекается историей. Вместе с родителями и старшей сестрой он побывал в музее, где осмотрел экспозицию и парадные залы Зимнего дворца.

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