Ученые из Дании рассказали о связи скуки и садизма

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Психологи из Орхусского университета в Дании выяснили, что скука подталкивает людей к садизму. Об этом они сообщили в статье в журнале Journal of Personality and Social Psychology.

Специалисты сделали анализ некоторых работ, где рассматривалось поведение более 4 000 человек. В одной из работ люди отвечали на вопросы, которые были направлены как раз на выяснение, как часто они испытывают скуку.

В рамках исследования участникам предлагали ответить на вопросы такого рода, как "Мне часто приходится делать однообразные и повторяющиеся вещи" и "У меня часто бывает много неоконченных дел". Также участники отвечали на вопросы, касающиеся жестокости к одноклассникам.

В других экспериментах специалисты изучали поведение военных по отношению друг к другу, родителей – к детям. Так, участники исследования смотрели 20-минутное видео с водопадом, а чтобы скоротать время, психологи предложили им кофемолку и несколько личинок.

Некоторые из участников решили измельчить личинку, чтобы скоротать время, они связывали свои действия с получением удовольствия.

Согласно проведенным опросам и экспериментам, выяснилось, что, когда человеку скучно, он может быть склонен применять насилие к другим, высмеивать их, проявлять по отношению к ним агрессию.

"В целом данная работа способствует лучшему пониманию садизма и подчеркивает разрушительный потенциал скуки", – пояснили ученые.

По словам авторов работы, скука до этого не рассматривалась как причина жестокого обращения с детьми. Однако теперь проведенные исследования дают почву для будущего изучения насилия в семьях.

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