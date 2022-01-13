Мужчина пожаловался на уменьшение пениса на 4 см после коронавируса

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Житель США пожаловался на уменьшение пениса на четыре сантиметра после коронавируса. Об этом сообщает The Sun.

30-летний мужчина рассказал, что перенес COVID-19 в июле 2021 года. По его словам, после этого у него наблюдались проблемы с эрекцией, но через некоторое время все пришло в норму. Он отметил, что также на полтора дюйма (около 4 сантиметров. – Прим. ред.) сократился размер его полового члена.

Врачи считают, что это могло произойти из-за эректильной дисфункции, которая привела к рубцеванию тканей. Кроме того, инфекция проникает в эндотелиальные клетки кровеносных сосудов полового члена, что препятствует нормальному кровотоку.

Ученые Университетского колледжа Лондона выявили, что из-за коронавируса у некоторых мужчин могут уменьшиться яички и половой член. От этого пострадали около 5% мужчин из 56 стран.

Ранее заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков рассказал, что новая волна коронавируса в России, вызванная распространением нового штамма "Омикрон", продлится несколько месяцев. По сравнению с "Дельтой" новый штамм распространяется примерно в пять раз быстрее, подчеркнул эксперт.

