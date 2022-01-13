В Счетной палате заявили, что россияне не нуждаются в выплатах из-за "Омикрон"-штамма

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пока рано говорить о каких-либо массовых выплатах населению России из-за "Омикрон"-штамма. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

По его словам, на данный момент неизвестно, насколько серьезно новая волна коронавируса изменит тенденции в экономике.

"Я не думаю, что именно сейчас нужно пересматривать прогноз ВВП или сейчас уже говорить о каких-то массовых выплатах. Пока нет, но если потребуется, то опыт у России уже есть", – цитирует Кудрина РИА Новости.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин заявил, что миру грозит "настоящая вторая волна" коронавируса из-за распространения штамма "Омикрон". По его словам, в ближайшее время 80% всех заражений будут относиться к "Омикрону", из-за чего штамм сможет мутировать и вытеснять другие варианты коронавируса. Эксперт подчеркнул, что прежний рост заболеваемости был лишь подъемом, а не волной.

