В Счетной палате заявили, что россияне не нуждаются в выплатах из-за "Омикрон"-штамма

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Пока рано говорить о каких-либо массовых выплатах населению России из-за "Омикрон"-штамма. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
По его словам, на данный момент неизвестно, насколько серьезно новая волна коронавируса изменит тенденции в экономике.
"Я не думаю, что именно сейчас нужно пересматривать прогноз ВВП или сейчас уже говорить о каких-то массовых выплатах. Пока нет, но если потребуется, то опыт у России уже есть", – цитирует Кудрина РИА Новости.
Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин заявил, что миру грозит "настоящая вторая волна" коронавируса из-за распространения штамма "Омикрон". По его словам, в ближайшее время 80% всех заражений будут относиться к "Омикрону", из-за чего штамм сможет мутировать и вытеснять другие варианты коронавируса. Эксперт подчеркнул, что прежний рост заболеваемости был лишь подъемом, а не волной.
Россия теперь лучше подготовлена к новым волнам ковида – Песков
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: