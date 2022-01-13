В Москве выявлено 5 490 новых случаев COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
За последние сутки в Москве выявили 5 490 новых случаев COVID-19, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
В столице за сутки госпитализировали 767 человек. На ИВЛ находятся 512 пациентов. При этом после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 2 857 человек. Всего число людей, переборовших инфекцию, увеличилось до 1 899 550.
Умер за минувшие 24 часа 71 человек с COVID-19.
За последние сутки в России подтвердили 21 155 новых случаев коронавирусной инфекции. В 2 975 из них болезнь проходила без клинических проявлений.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла, что в стране очередного подъема заболеваемости коронавирусом не избежать. В связи с этим систему здравоохранения готовят к новой волне. Также не исключается введение ограничений, нацеленных на сдерживание распространения "Омикрона".
Голикова заявила, что РФ столкнется с очередным подъемом заболеваемости коронавирусом
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