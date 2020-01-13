Зима в Москве будет аномально теплой в этом сезоне

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Зима в Москве в нынешнем году будет аномально теплой. Об этом заявил заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук (РАН), заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

По словам синоптика, такие погодные изменения связаны с аномальным переносом атлантических теплых воздушных масс с запада из-за череды циклонов, которые приносят в город теплый воздух.

"Ситуация достаточно аномальная, но не беспрецедентная – такие теплые зимы случались и раньше, но сейчас на фоне глобального потепления такая аномалия атмосферной циркуляции ведет к еще более теплым температурным аномалиям зимой", – цитирует Агентство "Москва" Семенова.

Он добавил, что пик морозов ожидается в феврале – марте, когда "могут заноситься уже очень холодные массы именно из Арктики". По его словам, ранее очень часто именно в феврале в городе устанавливались продолжительные морозы.

"Случится ли это этой зимой, сложно предсказать, но, скорее всего, в феврале будет холоднее, чем в январе, если судить по климатическим изменениям, так как за последние 30 лет сильнее всего теплело в декабре и январе, а в феврале температура практически не росла", – заключил Семенов.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заявил о предстоящих морозах в феврале. По его словам, в феврале в городе температура может понизиться до -12 градусов.

До этого синоптики рассказали о прогнозе погоды на крещенскую ночь. Специалисты центра погоды "Фобос" пообещали теплую погоду. В связи с чем москвичам напомнили об опасности выхода на лед и призвали купаться только в специально оборудованных местах.

Кроме того, синоптики уточнили, что на всю предстоящую неделю в Москве установится "европейская" зима.

