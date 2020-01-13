Оставленная в подъезде в Мытищах девочка обрела новую семью

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Новорожденную девочку, найденную в подъезде дома в Мытищах, удочерила приемная семья, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
"Помните, в декабре в Мытищах была найдена малышка? Сегодня из органов опеки пришла хорошая новость: у нее появилась настоящая семья, любящие мама и папа", – написала омбудсмен в Instagram.
Ранее о найденной в подъезде дома девочке сообщила начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова. По словам детского омбудсмена в РФ Анны Кузнецовой, особых угроз здоровью обнаружено не было.
Новорожденную девочку нашли в коробке возле лифта в подъезде многоквартирного жилого дома утром 24 декабря.
В пресс-службе Мишоновой сообщили, что состояние ребенка оценили как нормальное, девочка не успела переохладиться.
Новорожденную отправили в реанимационное отделение родильного отделения под наблюдение неонатологов. Врачи оказали ей необходимую помощь.
Новорожденную девочку нашли в коробке возле лифта