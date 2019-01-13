Зима в Москве сбавит обороты

С начала января в столице выпало 55 процентов месячной нормы осадков. Высота снежного покрова составляет 35 сантиметров, сообщается на портале "Метеоновости".
По данным синоптиков, сейчас средняя температура на 0,7 градуса ниже нормы. Однако в предстоящую неделю зима в городе сбавит обороты. Москва окажется во власти теплого атлантического циклона. Температурный фон окажется на 5 градусов выше климатической нормы середины месяца, а показания барометров достигнут своего минимума. При этом будет пасмурно, прогнозируются снегопады слабой и умеренной интенсивности.
В среднем в дневные часы температура будет колебаться от 0 до -5 градусов. Только в четверг температурные значения ненадолго понизятся на 3-4 градуса.
В Москве отмечено очень низкое атмосферное давление
В понедельник, 14 января, в Москве облачно. Ветер южный, скорость – 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 727 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы.
Ранее синоптики предупредили о метели в Москве 14 января. Объявлен желтый уровень погодной опасности. Предупреждение о потенциально опасной погоде будет действовать 12 часов с 9:00 понедельника.
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