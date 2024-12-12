Москва 24 проведет фестиваль "Солома" на катке на площади Революции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Телеканал Москва 24 проведет зимний фестиваль "Солома" на катке на площади Революции. В День зимнего солнцестояния посетителей ждет возможность не только отдохнуть, но и встретиться с артистами, которые выступали еще летом.

Откроет фестиваль поп- и R&B-музыкант JUMMY. Он представит новую песню "Вода". Также для зрителей выступит инди-поп-группа "Внимание брусника!", лидером которой является Соня Брусникина. Кроме того, гостей мероприятия ждет выступление UNTONE CHERNOV, известного своей мелодичной поп-музыкой с элементами фанка и соула.

Покататься на коньках под треки артистов можно бесплатно, по предварительной регистрации на портале mos.ru. Однако регистрация не нужна тем, кто не катается на коньках, а хочет потанцевать и поддержать выступления любимых артистов. Мероприятие начнется 21 декабря в 18:15.

Между тем желающие смогут посетить кинопарк "Москино", где для них подготовлено специальное расписание в честь наступающего Нового года. Так, 14 и 15 декабря гости смогут самостоятельно прогуляться по территории парка и насладиться его атмосферой, а на площадке "Линия обороны" состоится показ спектакля "Говорит Москва! Битва за Москву. Первая победа".

