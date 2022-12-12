Инфекционист рассказал, что болезни печени могут привести к тяжелому течению коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов рассказал, что наличие у пациента заболеваний печени может привести к тяжелому течению коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, во временные методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 Минздрава был добавлен новый подраздел, в котором речь идет о наличии у пациентов хронических заболеваний.

"Пациенты с циррозом печени подвержены более высокому риску смертности от COVID-19, тяжелое заболевание печени является серьезным предиктором развития тяжелой формы COVID-19, и ковид может привести к острой печеночной недостаточности у пациентов с тяжелыми поражениями печени", – пояснил инфекционист.

Ранее иммунолог Николай Крючков заявил, что заразиться штаммом коронавируса "Цербер" может любой человек, однако тяжелому течению болезни подвержены пожилые, а также люди с хроническими заболеваниями, в том числе с иммунодефицитами. По его словам, в группу риска также входят беременные женщины и дети до трех лет.

Крючков также выразил мнение, что в начале следующего года "Цербер" в России станет преобладающим.

Новые варианты коронавируса BQ.1 и BQ.1.1 выявили в России в октябре. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова не исключила их дальнейшего распространения. Вместе с тем она уточнила, что резкого роста заболеваемости COVID-19 не ожидается.



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