Врач рассказала, как распознать проблемы с печенью

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Отсутствие сил и аппетита, кожный зуд, а также пожелтевшие белки глаз, ладони и слизистые оболочки могут говорить о проблемах с печенью. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

"Тут нельзя ориентироваться на какие-то боли, потому что ткань печени болит в редчайших случаях, когда уже все плохо. Поэтому проблемы с печенью мы можем заподозрить только по косвенным признакам", – говорит эксперт.

По ее словам, подозрение должны вызывать внезапная потеря аппетита и снижение работоспособности.



Надежда Чернышова врач-терапевт Это может быть и кожный зуд. Иногда именно так начинают проявляться проблемы с печенью.

"Еще, конечно, может быть пожелтение белков глаз, ладоней и слизистых оболочек. Это всегда признак того, что с печенью что-то не в порядке", – отметила Чернышова.

Чтобы вовремя распознать проблемы, специалист посоветовала хотя бы раз в год сдавать биохимический анализ крови и анализы на гепатит.

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