Оттепель в Центральной России продлится до среды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В понедельник, 12 декабря, и во вторник, 13 декабря, в центральной части России сохранятся положительные температуры, однако, по словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, к 14 декабря температура опустится до минус 5 градусов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Оттепель продлится – сегодняшний день и завтрашний день", – рассказал Вильфанд.

В понедельник, 12 декабря, температура будет составлять от 2 до 4 градусов, возможно, температура поднимется до 5 градусов, добавил синоптик. В среду, 14 декабря, температура будет составлять минус 3 – минус 5 градусов.

Вильфанд также отметил, что в среду, 14 декабря, усилится на дорогах гололедица, которая образуется при температуре ниже нуля.

Ранее сообщалось, что в Москве из-за потепления и ливня сугробы уменьшились вдвое. Накануне на метеостанции ВДНХ сугробы достигали в высоту 20 сантиметров, сейчас они достигают всего 12 сантиметров. По прогнозу, за сутки сугробы уменьшаться до 7 сантиметров в высоту.

"Утро": высокая влажность воздуха ожидается в столице 12 декабря

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!