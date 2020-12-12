Спрос на электронную версию Конституции РФ вырос почти на 200% – "ЛитРес"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В этом году спрос на электронную версию Конституции Российской Федерации у соотечественников вырос на 195%. Об этом рассказали представители группы компаний "ЛитРес", сообщает Агентство "Москва".

"ЛитРес" проанализировал статистику спроса россиян на электронную версию Конституции за последние несколько лет. Оказалось, что по итогам 2020 года, наибольшим спросом документ пользовался 25 марта, когда президент России объявил о переносе всероссийского голосования за поправки, и 16 июня, когда в магазинах появилась обновленная версия с вынесенными на голосование изменениями", – заявили в компании.

Уточняется, что в этом году спрос на электронную версию Конституции вырос на 195% в сравнении с 2019 годом, и на 419% в сравнении с 2018 годом.

Выяснилось, что больше всего спрос был на Конституцию с марта по май. Уже осенью россияне стали реже покупать ее, продажи упали более чем в 2,5 раза, по сравнению с весной. При этом чаще всего ознакомиться с основным законом Российской Федерации хотели в Москве и Петербурге.

Голосование по поправкам в Конституцию проходило с 25 июня по 1 июля этого года. В результате за изменения высказались 77,92% россиян, против – 21,27%. 4 июля поправки вступили в силу.