Ко Дню Конституции столицу украсили 400 праздничных плакатов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

400 праздничных плакатов украсили Москву ко Дню Конституции, рассказал заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Тематические плакаты размещены на городских билбордах, афишных стендах и остановочных павильонах. Панно и флаги в цветах триколора украшают фасады зданий Государственной думы на улице Охотный Ряд и Совета Федерации на улице Большой Дмитровке", – отметил заммэра.

Кроме того, 12 декабря на цифровых билбордах и медиафасадах дома 8 и дома 28 на улице Новый Арбат будут демонстрировать праздничные видеоролики.

Ранее сообщалось, что новогоднюю елку, украшенную красными и золотыми шарами, установили на Манежной площади в Москве. Высота дерева составила около 12 метров.