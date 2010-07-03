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Общество

13:05

Названы сроки открытия перехода к ГУМу от метро "Площадь Революции"

общество город строительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Стало известно, когда будет открыт переход от метро "Площадь Революции" к ГУМу. Об этом рассказал Сергей Собянин в интервью телеканалу ТВЦ.

По его словам, переход начнет работу в ближайшее время.

"Мы несколько раз пытались зайти туда, инженеры отказывались там работать, говорили, что лучше все заморозить и не трогать, потому что там такое понаделано, что волосы дыбом вставали", – рассказал мэр, отметив, что работы все же были закончены.

Поскольку этот переход крайне популярен у жителей столицы, мэр принял решение о возвращении его в эксплуатацию, и в ближайшие дни он будет открыт для пользования.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что второй участок Некрасовской линии метро могут запустить уже через два месяца. После этого будут произведены мероприятия по обкатке и отладке линии.

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