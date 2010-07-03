Жители столицы поддержали приоритеты дорожного строительства

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Правительство Москвы рассмотрело вопрос о приоритетах дорожного строительства в столице.

В соответствии с Адресной инвестиционной программой города в 2020–2022 годы планируется ввести свыше 300 километров дорог, более 60 пешеходных переходов и около 100 искусственных сооружений. Среднегодовой ввод объектов дорожного хозяйства составит около 100 километров дорог в год.

Кроме того, с 9 октября 2019 года на портале "Активный гражданин" проходит ряд голосований, в ходе которых москвичи могут выразить свое мнение о приоритетах дорожного строительства в столице.

В голосовании о реконструкции клеверных развязок на МКАД приняли участие 209 639 человек, из которых определенный ответ дали 169 183 человека. В общей сложности проект поддержали 88,5 процента участников голосования.

В 2011–2019 годах были реконструированы либо построены заново 16 развязок МКАД с основными вылетными магистралями. В настоящее время продолжается/запланирована реконструкция пяти развязок – с Волоколамским, Алтуфьевским, Осташковским шоссе, Липецкой улицей, улицами Верхние Поля и Капотня.

В голосовании о строительстве хордовых магистралей приняли участие 201 447 человек. Из них проект поддержали 142 323 человека, или 84,7 процента участников голосования.

Регулярно или время от времени пользоваться новыми магистралями планируют 71,4 процента участников голосования.

Также в настоящее время в Москве завершено строительство Северо-Западной хорды, продолжается строительство/проектирование Северо-Восточной хорды, Южной рокады и Юго-Восточной хорды. Завершить голосование о строительстве хорд планируется 18 декабря 2019 года.

В голосовании о строительстве Южного дублера Кутузовского проспекта приняли участие 192 901 человек. Проект поддержали 113 974 человека, или 78,5 процента участников голосования. Голосование о Южном дублере продлится до 22 декабря 2019 года.

Новая автодорога Южный дублер Кутузовского проспекта пройдет от ТТК до МКАД (развязка с улицей Генерала Дорохова) и станет 24-й вылетной магистралью Москвы.

Как ранее сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, образованное тремя хордами (Северо-Западной, Северо-Восточной, Юго-Западной) и Южной рокадой дорожное кольцо Москвы могут замкнуть к началу 2023 года.

29 ноября Сергей Собянин запустил движение по новому балочному мосту в Мнёвниковской пойме Москвы-реки через шлюз № 9 Канала имени Москвы. На открытии мэр отметил, что мост закончил всю реконструкцию Северо-Западной хорды.

Хорда пройдет от Сколковского до Ярославского шоссе свяжет Западный, Северо-Западный, Северный и Северо-Восточный округа Москвы. Она улучшит транспортное сообщение этих территорий и разгрузит центральную часть города. Кроме того, снизится нагрузка на ТТК, МКАД, Садовое кольцо, Ленинградское и Волоколамское шоссе.