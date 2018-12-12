Теплая погода без осадков ожидается в Москве 12 декабря

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
Облачная теплая погода без осадков ожидается в столичном регионе в среду, 12 декабря.
Днем Москва и область окажутся под влиянием промежуточного антициклона с востока. Максимальная температура составит от -1 до +1 градуса, по области – до 4 градусов мороза.
Вечером местами ожидается слабый снег. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80 процентов, передает портал "Метеоновости".
Синоптики предупредили, что даже незначительные погодные колебания могут усилить метеопатические реакции у жителей региона, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Несмотря на оттепель, высота снежного покрова в столице с начала зимы впервые стала серьезно опережать норму. Центр погоды "Фобос" ранее сообщил, что сугробы к выходным в Москве могут вырасти до 20 сантиметров.
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