Свыше 9 тысяч кубометров снега вывезли с путей МЖД за ночь

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За минувшую ночь с путей Московской железной дороги вывезли более девяти тысяч кубометров снега. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МЖД.

От осадков очистили 400 километров пути. С железной дороги вывезли 9,2 тысячи кубометров снега. Сейчас на линии вывели необходимое количество спецтехники. В пресс-службе подчеркнули, что специалисты обеспечивают стабильные и безопасные перевозки.

"Призываем пешеходов соблюдать правила безопасного поведения на железной дороге, а автомобилистов – правила дорожного движения при пересечении переездов", – отметили в МЖД.

Ранее сообщалось, что 11 декабря в Москве ожидается мокрый снег. Воздух прогреется до одного градуса тепла. Влияние на погоду предстоящим днем окажет атмосферный фронт с юга. Снег наиболее заметен будет в первой половине дня. Ветер юго-восточного направления будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду.

