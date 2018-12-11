Свыше 9 тысяч кубометров снега вывезли с путей МЖД за ночь

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
За минувшую ночь с путей Московской железной дороги вывезли более девяти тысяч кубометров снега. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МЖД.
От осадков очистили 400 километров пути. С железной дороги вывезли 9,2 тысячи кубометров снега. Сейчас на линии вывели необходимое количество спецтехники. В пресс-службе подчеркнули, что специалисты обеспечивают стабильные и безопасные перевозки.
"Призываем пешеходов соблюдать правила безопасного поведения на железной дороге, а автомобилистов – правила дорожного движения при пересечении переездов", – отметили в МЖД.
Ранее сообщалось, что 11 декабря в Москве ожидается мокрый снег. Воздух прогреется до одного градуса тепла. Влияние на погоду предстоящим днем окажет атмосферный фронт с юга. Снег наиболее заметен будет в первой половине дня. Ветер юго-восточного направления будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду.
"Утро": теплая погожа ожидается в Москве 11 декабря
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: