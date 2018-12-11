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Общество

11 декабря, 07:51

Мокрый снег и до +1 градуса ожидается в столичном регионе во вторник

общество погода

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Мокрый снег и до +1 градуса ожидается в столичном регионе во вторник, 11 декабря, сообщает портал "Метеоновости".

Влияние на погоду предстоящим днем окажет атмосферный фронт с юга. Снег наиболее заметен будет в первой половине дня.

В столице максимальная температура воздуха составит около нуля градусов, по области до 1 градуса тепла. Ветер юго-восточного направления будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба. Оно приблизится к своей климатической норме. Зато температурный фон останется выше обычных значений на пять градусов.

Ранее москвичам рекомендовали пользоваться общественным транспортом 11 декабря из-за гололеда и мокрого снега. Жителям столицы напомнили, что сейчас на улице ноль градусов, и кружит снег.

В конце текущей неделе в столице вряд ли образуется гололед. С четверга в Москве температура будет постепенно снижаться до -5 градусов, затем воздух охладится еще до -7 градусов в пятницу и до -10 в субботу. В целом на этой неделе ожидаются осадки в виде снега.

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