Сугробы к выходным в Москве вырастут до 20 сантиметров

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
Сугробы к выходным в Москве могут вырасти до 20 сантиметров. Несмотря на оттепель, высота снежного покрова в столице с начала зимы впервые стала серьезно опережать норму. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".
"Оттепель окажется не настолько мощной. В ближайшие дни средняя температура в Центральном регионе будет близкой к 0. К среде высота снежного покрова вернется в рамки нормы. Затем сюда начнет поступать более холодный воздух, и условия для накопления снега вновь станут благоприятными. Высота сугробов в столице будет увеличиваться, и к выходным может приблизиться к 20 сантиметрам", – говорится в сообщении.
Оттепель, по прогнозам метеорологов, продержится в столичном регионе до четверга. Также в ближайшие дни возможны слабые ледяные дожди. К пятнице похолодание дойдет до Центральной России, и Москва может превратиться в большой каток.
За прошедшую ночь высота сугробов в столице снизилась до 15 сантиметров. По словам синоптиков, это произошло из-за того, что осадки были в жидкой форме и снег начал таять.
Во вторник, 11 декабря, в Москве действует желтый уровень опасности. В ЦОДД предупреждают, что ситуация на дорогах сложная, очень скользко. За двое суток в городе выпала пятая часть месячной нормы осадков, и снег продолжается. Синоптики сообщают, днем осадки не прекратятся, будет сыро и промозгло.
Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве 11 декабря
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