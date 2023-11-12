Облачная погода и до 8 градусов тепла ожидаются в Москве в воскресенье

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Облачная погода, дождь и до 8 градусов тепла ожидаются в Москве и Подмосковье 12 ноября. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр России.

Температура воздуха в Москве составит от 5 до 7 градусов тепла, по области – от плюс 3 до плюс 8 градусов.

В воскресенье в столице прогнозируется юго-восточный и восточный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 737 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики сообщили, что на следующей неделе в столичном регионе прогнозируется переменчивая погода с небольшими осадками. Со следующей недели в Москве к финалу подойдет период оттепели, а к выходным температура опустится ниже нуля.