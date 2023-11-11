Небольшие дожди ожидаются в Москве на следующей неделе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

На следующей неделе в столичном регионе прогнозируется переменчивая погода с небольшими осадками. Об этом сообщает сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на метеоролога Татьяну Позднякову.

В первый день рабочей недели в городе ожидается переменная облачность, дождь и сильный туман. Ночью температура составит 7–9 градусов, днем – 2–4 выше нуля. 13 ноября прогнозируется сильный западный ветер, чьи порывы могут достигать 15 метров в секунду, уточнила Позднякова.

Во вторник, 14 ноября, в связи с понижением давления в течение дня также прогнозируется переменная облачность. Местами будут небольшие дожди, а температура составит 4–6 градусов.

"В середине недели при той же переменной облачности столбики термометров ночью и днем поднимутся до плюс 3–6 градусов, ветер будет дуть северный, но умеренный", – отметила Позднякова.

Уже к четвергу, 16 ноября, в Москву придет похолодание. Столбики термометров покажут 1–3 градусов. Подобные погодные условия ожидаются ночью и днем. В течение дня будет переменная облачность.

В последний рабочий день недели в Московском регионе будет ясная погода, рассказала Позднякова. По ее словам, в пятницу похолодает до -1 градуса ночью. В дневное время температура поднимется до плюс 1 градуса.

Резкое похолодание нагрянет в Москву уже к выходным. В субботу, 18 ноября, столбики термометров опустятся до нуля и -1 градуса днем и ночью. На следующий день температура вновь понизится еще на один градус.

Со следующей недели в Москве к финалу подойдет период нынешней оттепели, заключила синоптик.

В ближайшие дни жителей и гостей города ожидает облачная и дождливая погода. В воскресенье и понедельник, 12 и 13 ноября, в город нагрянут осадки. Как уточняли синоптики, дневная температура воздуха составит от 4 до 6 градусов.

При этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщал, что на следующей неделе в российской столице прогнозируется снег с отрицательной среднесуточной температурой воздуха.

Аномально теплая погода задержится в Москве до 12 ноября