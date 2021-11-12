Россияне без QR-кода смогут вернуться в страну по ПЦР – кабмин

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Россияне, купившие билет на рейс до даты, устанавливающей обязательные QR-коды, смогут вернуться в РФ по ПЦР-тесту. Об этом говорится в законопроекте правительства о QR-кодах на международных и междугородних авиарейсах.

Обязательное ПЦР-тестирование также потребуется для иностранных граждан, которые планируют поездку на самолете или железнодорожном транспорте.

Граждане без QR-кодов, медотвода или справки о перенесенном COVID-19 могут рассчитывать на компенсацию потраченных средств в случае расторжения договора об услугах перевозки.

Ранее кабмин внес в Госдуму законопроекты об использовании QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта в РФ, нормы закона будут действовать до 1 июня 2022 года. Согласно одному из проектов, QR-коды на транспорте введут для междугородних и международных авиа- и ж/д перевозок.