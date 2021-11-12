Москвичей предупредили о снеге с дождем

Фото: Агентство "Москва"

В пятницу, 12 ноября, в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, снег с дождем и до 6 градусов тепла, сообщает портал "Метеоновости".

"При облачной погоде временами пройдут осадки в виде снега и дождя. Максимальная температура воздуха в Москве достигнет +3…+5 градусов, по области – до +6 градусов", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, ветер подует юго-западный со скоростью 5–10 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 12–14 метров в секунду.

Также в этот день атмосферное давление понизится и в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба.

В субботу, 13 ноября, в Москве ожидается ледяной дождь. Об этом ранее рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, до конца недели погоду в столичном регионе будут определять западно-восточные переносы воздушных масс атлантического происхождения.

Синоптик отметил, что в субботу ледяной дождь ожидается также в Смоленской, Тульской и Калужской областях.