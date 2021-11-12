Москвичей предупредили о снеге с дождем

Фото: Агентство "Москва"
В пятницу, 12 ноября, в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, снег с дождем и до 6 градусов тепла, сообщает портал "Метеоновости".
"При облачной погоде временами пройдут осадки в виде снега и дождя. Максимальная температура воздуха в Москве достигнет +3…+5 градусов, по области – до +6 градусов", – говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, ветер подует юго-западный со скоростью 5–10 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 12–14 метров в секунду.
Также в этот день атмосферное давление понизится и в середине дня составит 741 миллиметр ртутного столба.
В субботу, 13 ноября, в Москве ожидается ледяной дождь. Об этом ранее рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, до конца недели погоду в столичном регионе будут определять западно-восточные переносы воздушных масс атлантического происхождения.
Синоптик отметил, что в субботу ледяной дождь ожидается также в Смоленской, Тульской и Калужской областях.
Снегопад накроет Москву в пятницу утром
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