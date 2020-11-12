В Google Play нашли мошеннические приложения для игры Minecraft

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Специалисты компании Avast, работающей в сфере цифровой безопасности, обнаружили в Google Play мошеннические приложения на тему игры Minecraft. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

"Мошеннические приложения, связанные с Minecraft, скачали из Google Play более 5 миллионов раз", – говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что речь идет о Fleeceware-приложениях, выдающих себя за моды для Minecraft. Из-за этого пользователи вынуждены тратить сотни долларов в месяц на простые услуги.

Ранее мошенники придумали новый способ кражи средств с банковских карт жителей России. В соцсетях распространяется фейковая запись, которая смонтирована из речей министра труда и социальной защиты Антона Котякова, главы Минцифры Максута Шадаева, а также главы ФНС Даниила Егорова.