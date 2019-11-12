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Общество

12:39

В России подешевела свинина

общество экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Крупнейшие российские производители свинины снизили цены на свою продукцию, пишет РБК со ссылкой на данные статистики.

В продовольственной компании "Черкизово" сообщили, что их продукция подешевела на 14 процентов в сравнении с прошлым годом. В "Русагро" указали, что снизили стоимость свинины в живом весе с начала года также на 14 процентов.

Глава Национального союза свиноводов Юрий Ковалев заявил, что в среднем по рынку производители снизили ценники на 7-8 процентов. Росстат тоже зафиксировал снижение цен на свинину в розницу – мясо подешевело примерно на один процент в октябре.

В августе этого года Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз свинины из Сербии. Запрет распространяется на эмбрионы и всю продукцию, содержащую в своем составе свинину. Такое решение было принято из-за обнаружения в Сербии случаев заражения свиней африканской чумой. Для человека вирус не опасен, но наносит вред сельскохозяйственной отрасли.

Ранее поставщики предупредили торговые сети о повышении цен на гречку. Они могут вырасти сразу на треть. Причина подорожания в низком урожае. В этом году ждут минимальный за последние пять лет урожай. Поэтому дороже станут гречка, гречневые хлопья и продукты, которые содержат гречку в своем составе.

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