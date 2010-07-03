Представлена новая схема линий столичного метро

Студия Артемия Лебедева представила новую схему линий столичного метро

В московском метро развесят новые карты. Обновленную схему линий представила Студия Артемия Лебедева. Это уже четвертая его версия.

Главное отличие от предыдущих – увеличенный шрифт, которым напечатаны названия станций внутри Кольцевой линии. Кроме того, на новой карте отмечены будущие станции Большой кольцевой линии. Однако центральные диаметры на новой схеме почему-то не отмечены.

В комментариях мнения людей разделились. Одни считают карты Лебедева удачными, а другие ностальгируют по старым вариантам схем и утверждают, что они были более читаемы и понятны.