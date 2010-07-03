Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

17:11

Пассажиропоток открытых в 2019 году станций метро вырос до 45%

город транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пассажиры московского метро все чаще выбирают для своих поездок станции, открытые в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба столичного метро.

Отмечается, что ежедневный пассажиропоток на четырех новых станциях Сокольнической линии с лета вырос на 45%. Некрасовскую линию теперь используют на 18% больше пассажиров, чем в первый месяц ее работы.

После того, как Сокольническую линию продлили до станции "Коммунарка", длительность поездки жителей ТиНАО сократилась почти вдвое, подчеркивают в пресс-службе. Станция "Саларьево" разгрузилась на 14%, а "Теплый Стан" – на 17%.

Более востребованной среди пассажиров подземки стала Некрасовская линия. В июне ей пользовались около 50 тысяч пассажиров. В настоящее время этот показатель увеличился до 59 тысяч человек.

Ранее в галерее "Метро" на станции "Выставочная" открылась фотовыставка в честь 210-летия транспортного ведомства. На ней представлено более 50 архивных и современных снимков. Представленные на выставке фотографии отражают историю развития транспорта в России. Экспозиция разделена на несколько тематических блоков. Выставка открыта до 21 ноября.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика