Пассажиропоток открытых в 2019 году станций метро вырос до 45%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пассажиры московского метро все чаще выбирают для своих поездок станции, открытые в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба столичного метро.

Отмечается, что ежедневный пассажиропоток на четырех новых станциях Сокольнической линии с лета вырос на 45%. Некрасовскую линию теперь используют на 18% больше пассажиров, чем в первый месяц ее работы.

После того, как Сокольническую линию продлили до станции "Коммунарка", длительность поездки жителей ТиНАО сократилась почти вдвое, подчеркивают в пресс-службе. Станция "Саларьево" разгрузилась на 14%, а "Теплый Стан" – на 17%.

Более востребованной среди пассажиров подземки стала Некрасовская линия. В июне ей пользовались около 50 тысяч пассажиров. В настоящее время этот показатель увеличился до 59 тысяч человек.

Ранее в галерее "Метро" на станции "Выставочная" открылась фотовыставка в честь 210-летия транспортного ведомства. На ней представлено более 50 архивных и современных снимков. Представленные на выставке фотографии отражают историю развития транспорта в России. Экспозиция разделена на несколько тематических блоков. Выставка открыта до 21 ноября.

