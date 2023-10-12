Медведев заявил, что больше 357 тыс человек в этом году приняли на службу в армию РФ

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В этом году Вооруженные силы РФ приняли на службу более 357 тысяч человек, сообщил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Это, естественно, все – и те, кто пребывает в запасе и, соответственно, заключил контракт. И те, кто пришел служить как доброволец", – пояснил Медведев.

Ранее Владимир Путин подписал ежегодный указ о начале осеннего призыва. В рамках призыва на военную службу с 1 октября по 31 декабря 2023 года призовут 130 тысяч россиян. Это коснется граждан от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих призыву.

Весной этого года на военную службу призвали 147 тысяч человек, а прошлой осенью – 120 тысяч человек.

Осенний призыв в России начнется 1 октября