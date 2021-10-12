Врач объяснил рост смертности от COVID-19 в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Рост смертности от коронавирусной инфекции связан с увеличением числа заболевших, а также с тем, что пациенты не сразу обращаются к медикам. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.
Он отметил, что болезнь может начинаться с насморка и боли в горле.
"Обычный человек никогда не пойдет с такими симптомами к врачу брать больничный лист, а обратится тогда, когда будет температура. А когда температура, уже идет активное развитие процесса", – рассказал Тимаков РИА Новости.
За последние сутки в России подтвердили 28 190 новых случаев коронавируса. Больше всего случаев выявили в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. За минувшие 24 часа от последствий коронавируса в РФ умерли 973 человека.
Ранее вирусолог Александр Бутенко заявил, что причиной увеличения числа заболевших коронавирусом в России могло стать улучшение диагностики заболевания.
Проценко заявил, что развитие ситуации с COVID-19 не поддается прогнозам
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