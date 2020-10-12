Семья в Кузбассе похоронила "живого дедушку" с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В селе Шабаново Ленинск-Кузнецкого района Кемеровской области местные жители похоронили дедушку, у которого подтвердился COVID-19, однако позже им сообщили, что пожилой мужчина жив. Об этом сообщает РИА Новости.

Заместитель министра здравоохранения Кузбасса Юлия Брежнева рассказала, что проводится служебная проверка по организации оказания медпомощи двум пациентам с коронавирусом, которые поступили из учреждения соцзащиты.

Как сообщали местные СМИ, жители села Шабаново похоронили пожилого родственника, подопечного дома-интерната для инвалидов, в закрытом гробу, так как у него подтвердился COVID-19. Спустя неделю их попросили приехать в интернат на опознание, дедушка оказался жив. Отмечалось, что из дома престарелых отправили в больницу двух пациентов, но выписали живого пациента с чужим паспортом.

Ранее сообщалось, что на кладбище в Египте нашли живым похороненного четыре месяца назад мужчину. Родственники провели церемонию прощания, не дождавшись результатов ДНК-экспертизы, однако пропавший родственник нашелся. Близкие мужчины ранее утверждали, что из-за психического расстройства египтянин иногда уходил из дома.

